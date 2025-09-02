Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa visa preservar, valorizar e divulgar os brinquedos de outros tempos — de madeira, metal ou plástico — que continuam a ser produzidos localmente em Alfena e em Ermesinde, e que ajudam a reforçar a identidade cultural da região. Para além do património material, a festa promove a interação entre gerações, reunindo avós, filhos e netos num espaço ao ar livre, com atividades que incluem associações e artesãos locais.

O programa inclui uma programação diversificada, com concertos de artistas como Maninho, Matias Damásio, Clã e a Banda Musical de S. Vicente de Alfena, além de insufláveis, jogos tradicionais, corridas de triciclos, jogos gigantes, kids Jam Sessions, pintura facial, demonstrações ao vivo, oficinas, animação itinerante, brincadeiras a cavalo na Quinta Pedagógica e workshops.

Na 10.ª edição, destaque para o Espaço Brincar na Rua, em frente ao Centro Cultural de Alfena, onde as crianças podem brincar livremente e reinventar jogos com objetos simples, estimulando a criatividade. O Circo Vagamundo, instalado no Parque Vale do Leça, permitirá a qualquer pessoa experimentar modalidades circenses acompanhada por profissionais, promovendo inclusão e artes do circo.

Durante todo o evento, um comboio vai e vem ligará o recinto da festa à Oficina do Brinquedo Tradicional Português, facilitando o acesso às diferentes áreas da programação.

A abertura oficial da Festa do Brinquedo terá lugar no dia 4 de setembro, às 19h00.