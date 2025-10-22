Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Há muita gente que gosta do nosso pai, do avô dos netos. O que nos vai na alma é a gratidão”, disse Francisco Pedro Balsemão, referindo o impacto do falecimento de uma figura que marcou a comunicação social e a política portuguesas.

O filho destacou que “uma das principais marcas sempre foi o enorme coração” do pai, lembrando gestos de solidariedade, como a entrega de Bolo Rei aos trabalhadores da Impresa no Natal.

“É uma figura pública, teve uma persona pública, mas muito dos que conhecem sabem que procurou transmitir esses valores em casa”, sublinhou, acrescentando que Francisco Pinto Balsemão sempre enfatizou que “somos uma família privilegiada e temos a obrigação de deixar o mundo melhor”.

Francisco Pedro Balsemão recordou ainda o caráter exigente e afetuoso do pai: “Era um pai exigente, que sempre quis que os filhos fossem unidos, fortes e divertidos. Sempre procurou a união e conseguiu manter essa cola”

Sobre o legado de Francisco Pinto Balsemão, o filho afirmou que “deixa um legado por todo o país e tudo isso mostra que a pessoa pública não podia viver sem a pessoa da emoção”, acrescentando que o pai era “à frente do seu tempo”, curioso e pioneiro até ao fim da sua vida profissional. “Era a pessoa mais antiga da empresa, mas era a pessoa mais curiosa”, recorda.

“Houve altura em que esteve para desistir e nunca desistiu. Viveu sempre de forma muito livre. Sabia os primeiros nomes das pessoas e tinha um charme único”, concluiu Francisco Pedro Balsemão, destacando a dimensão humana que acompanhou toda a carreira do pai.

