Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os convidados do encontro encontram-se figuras públicas que já experienciaram a doença, como Fernanda Serrano, Rita Stock e Tia Cátia, bem como especialistas de referência nacional, incluindo Pedro Antunes Meireles (médico Oncologista, IPO Lisboa), Ana Sofia Ribeiro (investigadora, i3S), Luís Brito Elvas (Iscte-IUL / Fundação Champalimaud), Alexandra Vilela (presidente do COMPETE 2030) e Frederico Stock (co-fundador da CleoCare). Segundo o comunicado enviado às redações, a moderação fica a cargo de Mónica Silvares, editora executiva do ECO.

O programa inclui também a apresentação da tecnologia portuguesa inovadora SenseGlove, acompanhada da aplicação SenseApp, que pretende tornar o autoexame mais intuitivo, acessível e preciso. Além das perspetivas científicas e tecnológicas, o evento conta com testemunhos reais que reforçam a importância da prevenção e do acompanhamento informado da doença.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia, devido ao número limitado de lugares.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.