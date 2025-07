Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A startup Dermamatica desenvolveu um rastreio 3D do cancro da pele que promove a deteção precoce da doença. Esta solução é baseada em Inteligência Artificial (IA) e resultou no Prémio de Maior Potencial de Desenvolvimento na Área da Grande Baía, segundo nota enviada às redações.

Já a Glooma, desenvolveu a SenseGlove, uma luva sensorial ligada a uma aplicação móvel, que facilita o autoexame mamário e antecipa a deteção do cancro da mama e valeu-lhe o Prémio de Transferência do Valor Científico e Tecnológico.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A pró-reitora para a Inovação e Empreendedorismo, Céline Abecassis-Moedas exaltou em comunicado enviado às redações o "grande orgulho" do reconhecimento internacional, que demonstra "a qualidade dos projetos empreendedores que surgem no ecossistema de start-ups da Católica e o impacto real que podem ter a nível global".

As duas start-ups são participantes do programa Forward! da Universidade Católica Portuguesa, um programa anual de pré-aceleração lançado pela Católica Lisbon School of Business & Economics, que põe em contacto as universidades e as incubadoras e agiliza o processo de entrada no mercado das start-ups. A Dermamatica foi finalista do Forward! em 2025 e a Glooma em 2021.

João Cotter Salvado e Pierre Gein, diretores da iniciativa também mostraram "orgulho das start-ups e dos alunos envolvidos".