O anúncio da demissão surgiu durante o discurso de Kim Jong-un na cerimónia de inauguração da renovação do Complexo Industrial Ryongsong, nos arredores de Pyongyang, quando afirmou que Yang Sung-ho era como "uma cabra a puxar um carro de bois", depois de vários atrasos no projeto para a modernização de uma fábrica.

Segundo a Korean Central News Agency, citada pela CNN americana, Kim Jong-un culpou “oficiais de políticas económicas irresponsáveis, rudes e incompetentes” pelos atrasos na implementação do projeto na fábrica, afirmando que o partido concluiu que “as forças que guiam a atual política económica são pouco capacitadas para liderar o reajuste da indústria do país e a sua modernização tecnológica”.

A demissão vem semanas antes do nono Congresso do Partido dos Trabalhadores, o primeiro em cinco anos, e que deve dar o tom das estratégias económicas, políticas e diplomáticas do país nos próximos anos, incluindo as relações com a Rússia e a China, que podem impulsionar o desenvolvimento económico da Coreia do Norte.

