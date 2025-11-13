Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo espaço, que integra também um escritório corporativo, gerou 90 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, revela a nota de imprensa. As novas instalações incluem um escritório corporativo, que complementa o escritório já aberto em Vila Nova de Gaia, em 2020, onde a empresa tem a sua sede em Portugal.

A inauguração contou com a presença de Juan Fernández Trigo, embaixador de Espanha em Portugal, Diogo Moura, vereador da Economia da Câmara Municipal de Lisboa, e Carlos Castro, presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara, que participaram numa visita institucional ao novo supermercado.

Durante a visita, Diogo Moura destacou o impacto económico e social do investimento. “A abertura da Mercadona representa um impacto muito positivo para a cidade de Lisboa e para a nossa economia. São 18 milhões de euros de investimento, 90 novos postos de trabalho e, no início do próximo ano, mais de 100 pessoas juntar-se-ão com a instalação dos escritórios da Mercadona. É um dia importante para a cidade e para o seu desenvolvimento”, afirmou.

Ana Carreto, diretora de Relações Externas da Mercadona para o distrito de Lisboa, sublinhou a importância da chegada da marca à capital: “Ter uma loja em Lisboa era uma grande ambição. Hoje é um dia feliz para toda a equipa de mais de 7.000 pessoas que trabalham para estarmos cada vez mais próximos dos nossos ‘Chefes’ portugueses.”

O novo supermercado segue o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona, com corredores amplos, entrada com vidro duplo, sistemas de refrigeração sustentáveis, iluminação LED e gestão inteligente do consumo energético. A loja conta também com 395 painéis solares para autoconsumo, permitindo reduzir em cerca de 20% o consumo de energia elétrica anual.

A empresa prevê abrir, no primeiro trimestre de 2026, a segunda loja na cidade, na Quinta do Lambert (Lumiar), alcançando assim as 70 lojas em território nacional.

Com seis anos de presença em Portugal, a Mercadona já investiu mais de 1.100 milhões de euros e conta atualmente com uma equipa de mais de 7.000 colaboradores. Entre 2019 e 2024, comprou 4.500 milhões de euros a fornecedores nacionais e contribuiu com 237 milhões de euros em impostos através da Irmãdona Supermercados, a empresa portuguesa do grupo com sede em Vila Nova de Gaia.

Para 2025, a Mercadona tem previsto investir mais 157 milhões de euros em Portugal, reforçando o seu compromisso com o emprego estável, o desenvolvimento económico e a sustentabilidade.

