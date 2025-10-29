Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a noite, o distrito de Faro foi afetado pela precipitação intensa. Há ruas inundadas e carros submersos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira o aviso meteorológico para vermelho no distrito de Faro, devido à chuva forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes. O alerta vai estar em vigor até às 10h00.

Após dessa hora, Faro mantém-se sob aviso laranja até às 15h00, devido à previsão de trovoadas e vento forte.

Também o distrito de Beja está em alerta amarelo devido à precipitação intensa esta quarta-feira.

Segundo a Proteção Civil, foram registadas mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo entre as 12h00 de terça-feira e as 08h00 de hoje, a maioria relacionadas com inundações.

Na região do Algarve foram registadas 40 ocorrências no mesmo período.

