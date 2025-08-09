Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jovem, estudante de Direito na Universidade Católica do Porto, está desaparecido desde o final de julho.

João foi visto pela última vez em Canidelo, Gaia, e desde então não há mais informações sobre o seu paradeiro.

As autoridades, juntamente com a família, lançaram um apelo para qualquer pista que possa ser útil.

A irmã, Inês Costa, disponibilizou também um contacto para receber informações — 916273706.