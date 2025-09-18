Desde esta madrugada, vários hospitais portugueses enfrentam uma paralisação total do sistema interno de tecnologia do SNS. Médicos e restantes profissionais de saúde não têm acesso aos processos clínicos dos utentes, impedindo a realização de exames, prescrições ou intervenções cirúrgicas que dependam desse sistema.
A incerteza quanto à duração da falha é grande: se não for resolvida rapidamente, há já risco real de adiamento de consultas e cirurgias agendadas. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) sugeriu que, nesta situação, sejam utilizadas escusas de responsabilidade pelos profissionais, uma medida que indica a gravidade da interrupção.
Este tipo de incidente já não é isolado: no início do mês, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, viu também as suas operações afetadas por uma avaria informática, o que obrigou ao desvio de utentes não críticos para outras unidades hospitalares e à ativação de planos de contingência.
