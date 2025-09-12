Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito foi detido nos Países Baixos e chegou ontem a território nacional, devendo ser presente hoje a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A investigação, iniciada no início de 2022, resultou da cooperação policial internacional, com particular articulação entre a PJ e a Polícia Nacional espanhola. No âmbito desta operação conjunta, foram apreendidos, numa primeira fase, cerca de 1.200 quilos de anfetaminas (3-CMC e 3-MMC), e, numa segunda fase, mais de 7.000 quilos de canábis, no decorrer da chamada operação “Erva Daninha”.

De acordo com a PJ, o grupo criminoso era composto por cidadãos portugueses e estrangeiros que, após adquirirem empresas farmacêuticas, infiltraram sociedades comerciais legalmente licenciadas para o comércio, importação e exportação de canábis medicinal. Aproveitando-se de falhas no sistema de fiscalização e controlo, terão enviado milhares de quilos de canábis para mercados ilícitos, recorrendo a documentação e certificados falsos.

A investigação, conduzida em estreita articulação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), permitiu reunir elementos de prova e travar a atividade da rede criminosa, que atuava de forma transnacional.