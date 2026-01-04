Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa declaração lida publicamente, o general referiu que a decisão segue uma ordem do Supremo Tribunal de Justiça, que determinou que Delcy Rodríguez assuma a chefia do Estado por um período de 90 dias.

Segundo o ministro da Defesa, o Supremo Tribunal “ordenou que a cidadã Delcy Eloína Rodríguez Gómez assuma interinamente a Presidência da República por um período de 90 dias, em estrito cumprimento da Constituição”, noticiou a agência EFE.

Na mesma declaração, Vladimir Padrino López exigiu a libertação imediata de Nicolás Maduro e denunciou a morte de membros da equipa de segurança presidencial, afirmando que foram assassinados “a sangue frio” durante os acontecimentos que levaram à captura do chefe de Estado.

Delcy Rodríguez já tinha sido nomeada pelo Supremo Tribunal de Justiça para liderar interinamente a Venezuela, numa decisão tomada na sequência da detenção de Maduro, que agravou a crise política e institucional no país.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.