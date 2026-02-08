Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No total estão 1648 militares empenhados em doze distritos do país e 41 municípios, efetuando missões de remoção de escombros, operações de limpeza, desobstrução, contenção de caudais, patrulhamento de proximidade, comunicações, reposição de energia e iluminação, transportes, apoio sanitário e intervenção psicológica.

No terreno estão cerca de 150 viaturas, e foram disponibilizadas mais de 1800 camas e apoiadas mais de 230 situações de dificuldade social, de acordo com a nota emitida este domingo.

Como medida de proteção foram instalados 180 metros de barreiras de contenção e utilizados mais de dez mil sacos de areia nas zonas mais vulneráveis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.