“Rezo pelas populações de Portugal, Marrocos, Espanha, em particular de Grazalema, na Andaluzia, e de Itália meridional, especialmente em Niscemi, Sicília, atingidas por inundações e deslizamentos de terras”, declarou o líder da igreja católica na oração do Angelus a partir da janela do Palácio Apostólico, no Vaticano.

O papa apelou às populações para que ajudem e sejam solidárias com os afetados: “encorajo as comunidades a continuar unidas e solidárias com a materna proteção da Virgem Maria”, concluiu.

As tempestades dos últimos dias com chuvas e vento intensos atingiram diversas regiões de Espanha, como a Andaluzia, onde o município de Grazalema teve que ser completamente evacuado.

Também na ilha italiana da Sicília, a comuna de Niscemi foi afetado por deslizamentos de terras que deixou um bairro inteiro à beira de um abismo criado pelo colapso do terreno.

