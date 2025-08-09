Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Valdson Vieira Cotrin não acredita na versão oficial de suicídio e teme pela própria vida. Sugere que Virginia Giuffre, vítima que acusou o príncipe André de violação e que morreu por suicídio em abril, também poderá ter sido vítima de homicídio.

Entre as alegações feitas o The Telegraph acrescenta que Epstein teria dito ter recusado um cargo na primeira administração Trump (2016). Contudo, não há provas disso e Trump nega proximidade desde 2004. Que o príncipe André terá visitado Epstein em Saint-Tropez com o fotógrafo David Hamilton (acusado de abusos a menores) e sido hóspede frequente do apartamento parisiense, com proteção paga pelos contribuintes britânicos.

Confirma que Ghislaine Maxwell era a “chefe autoritária” que geria as casas de Epstein e que Epstein financiou um filme de Woody Allen. Acrescenta ainda que possui fotos suas com Bill Clinton no avião privado “Lolita Express”, usado para transportar vítimas.

Cotrin descreve visitas de várias figuras de alto perfil: Bill Clinton, Woody Allen, Ehud Barak, Peter Mandelson, Bill Gates, entre outros. Alega nunca ter visto abusos sexuais nem contacto físico com menores, embora reconheça que Epstein preferia mulheres jovens.

O mordomo defende que, em Paris, Nova Iorque e na ilha privada, nunca testemunhou crimes. A sua parceira confirma e conta que, numa busca policial em Paris, nada foi encontrado além de fotografias (incluindo de Giuffre), todas apreendidas.

O mordomo critica a narrativa dominante, afirmando que muitas visitas femininas eram apenas para massagens ou cuidados pessoais, sem sexo. Reconhece, no entanto, que Epstein não se interessava por mulheres mais velhas e trocava frequentemente de companhia.

Sobre Maxwell, diz que conhecia tudo e “detinha a chave” para envolver outras figuras públicas. Relativamente a Giuffre, lembra que Epstein manteve fotos suas apesar dos processos judiciais.

Cotrin lamenta não ter impedido a viagem que levou à detenção e, possivelmente, à morte de Epstein. Diz que, se este tivesse sobrevivido, “a verdade” poderia ter vindo ao de cima.