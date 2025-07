Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O eurodeputado, membro do grupo de extrema-direita, Patriotas para a Europa, vai liderar os trabalhos na Comissão do Ambiente, do Clima e da Segurança Alimentar (ENVI) sobre a proposta da Comissão Europeia, apresentada no início de julho, que prevê uma redução de 90% das emissões de carbono até 2040. A iniciativa insere-se na estratégia para alcançar a neutralidade climática até 2050.

Para Knotek, a meta para 2040 não é essencial, uma vez que já existem dois objetivos em vigor: a redução de 55% até 2030 e a neutralidade climática até 2050.

O eurodeputado argumenta que a Europa tem feito mais do que outros blocos no combate às alterações climáticas e que os custos económicos e sociais são elevados para os cidadãos europeus, sem garantias de impacto global significativo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Vamos esperar que os outros tenham os mesmos dois objetivos juridicamente vinculativos, vamos esperar que os outros tenham este terceiro objetivo e depois podemos acompanhar. Ninguém diz que a Europa tem de ser o porta-estandarte", afirmou em declarações à Euronews.

A nomeação de Knotek para liderar este dossiê gerou críticas entre os eurodeputados de grupos de centro e esquerda, como os Socialistas e Democratas, Renew Europe, Verdes/ALE e A Esquerda, que se opõem à eliminação da meta de 2040. A posição final do Parlamento dependerá da decisão do maior grupo, o Partido Popular Europeu (PPE), que, segundo Knotek, está dividido sobre o tema.

Depois da aprovação parlamentar, a proposta terá de ser negociada com os 27 Estados-Membros. A Comissão Europeia esperava ver o objetivo de 2040 consagrado na lei antes da cimeira climática COP30, que se realiza no Brasil, em novembro.