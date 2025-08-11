Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Não há, para já, confirmação de mortes na Clairton Coke Works, disse Abigail Gardner, diretora de comunicação do condado de Allegheny.

Os Serviços de Emergência indicaram que um incêndio na fábrica começou por volta das 10h51 (hora local) e que cinco pessoas foram transportadas para unidades de saúde. A autoridade não forneceu mais detalhes sobre o estado dessas pessoas e limitou-se a dizer que se trata de uma “ocorrência em curso”.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que a sua administração está em contacto com as autoridades locais em Clairton.

“A situação ainda está ativa e as pessoas nas imediações devem seguir as orientações das autoridades locais”, escreveu Shapiro na rede social X. “Juntem-se a mim e à Lori em oração pela comunidade de Clairton.”

Esta instalação, a Clairton Coke Works é uma vasta instalação industrial situada ao longo do rio Monongahela, a sul de Pittsburgh e é considerada a maior operação de produção um material específico da siderurgia na América do Norte.