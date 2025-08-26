Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A passadeira arco-íris situada em frente à discoteca LGBT Pulse, em Orlando, foi removida na quarta-feira, segundo avança a NBC News.

A passadeira colorida servia de memorial às 49 vítimas mortais do atentado de 2016, considerado o maior tiroteio em massa do país.

O presidente da câmara de Orlando, Buddy Dyer, criticou a decisão através da rede social X, descrevendo-a como um "ato político cruel".

"Estamos devastados ao saber que, durante a noite, o estado pintou por cima da passadeira Pulse Memorial na Orange Avenue», escreveu.

Também Brandon Wolf, um dos sobreviventes do ataque, classificou a ação como uma "profanação da memória das vítimas".

"Na escuridão da noite, eles vieram para apagar a nossa demonstração de solidariedade, a nossa declaração de que nunca esqueceremos», escreveu no X.

Por sua vez, o governador da Flórida, Ron DeSantis, justificou a remoção da passadeira com argumentos de ordem política: "Não permitiremos que as nossas estradas estaduais sejam utilizadas para fins políticos", escreveu na mesma rede social.

A reação surgiu após críticas do senador democrata Carlos Guillermo Smith, que publicou um vídeo a condenar a medida.

Em comunicado, um porta-voz do Departamento de Transportes da Flórida explicou que a prioridade do organismo é "garantir a segurança e a consistência das vias públicas e dos sistemas de transporte", sublinhando que estas não devem ser usadas para "interesses sociais, políticos ou ideológicos".

A decisão de remover passadeiras com símbolos políticos ou sociais resulta de uma diretriz emitida pelo secretário dos Transportes da Administração Trump, Sean Duffy.

A 1 de julho, Sean Duffy enviou uma carta a todos os estados norte-americanos a reforçar a necessidade de sinalização rodoviária "consistente" e "livre de distrações".

"Os contribuintes esperam que o seu dinheiro financie ruas seguras, não passadeiras com as cores do arco-íris", escreveu Sean Duffy.

Horas após a remoção do pavimento colorido, várias pessoas voltaram a pintar a estrada com giz multicolor. No entanto, segundo a estação local WESH-TV (afiliada da NBC), a chuva acabou por apagar rapidamente o trabalho.