Num comunicado conjunto, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e o principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, referem que os contactos se centraram no alinhamento de posições em torno de um plano de 20 pontos, de um quadro multilateral de garantias de segurança, de garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia e de um plano económico e de prosperidade para o pós-guerra.

Em paralelo, decorreram em Miami negociações separadas entre representantes norte-americanos e o enviado russo, Kirill Dmitriev. Witkoff afirmou que esses contactos também foram “produtivos e construtivos”, sublinhando que Moscovo mantém, segundo Washington, o compromisso de alcançar a paz, apesar de continuarem divergências profundas, nomeadamente sobre os territórios ocupados pela Rússia.

As conversações surgem após semanas de intensa atividade diplomática, desencadeadas pela divulgação de um plano de paz norte-americano que gerou apreensão em Kiev e nas capitais europeias por aparentar favorecer Moscovo. Apesar da pressão da administração Trump, persistem obstáculos centrais ao acordo, enquanto relatórios de serviços de informações norte-americanos continuam a alertar para as ambições expansionistas do presidente russo, Vladimir Putin.

Entretanto, o conflito mantém-se no terreno. Um ataque com drones ucranianos provocou danos em dois navios e em infraestruturas portuárias na região russa de Krasnodar, no sul do país, originando um incêndio de grandes dimensões. As autoridades russas garantem que as tripulações foram evacuadas em segurança, enquanto surgem informações de que o ataque poderá ter atingido infraestruturas ligadas ao setor energético.

