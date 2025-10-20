Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os estudantes do ensino superior público devem mais de 36 milhões de euros em propinas referentes aos últimos três anos letivos, segundo dados de 14 universidades e politécnicos citados pelo Jornal de Notícias. No mesmo período, as instituições conseguiram recuperar 16,5 milhões de euros e encaminharam mais de 3.600 processos de cobrança coerciva para o Fisco.

O ISCTE é a instituição com o maior montante em dívida, totalizando 15,8 milhões de euros. Seguem-se a Universidade do Minho, com 7,1 milhões, e a Universidade do Porto, com 4,6 milhões. Entre os politécnicos, Setúbal e Leiria destacam-se com valores em falta de 1,8 e 1,3 milhões de euros, respetivamente.

As instituições de ensino superior atribuem as dívidas sobretudo a atrasos no pagamento das bolsas de ação social, ao abandono escolar e às dificuldades económicas das famílias. Embora desde 2015 exista a possibilidade de recorrer à cobrança coerciva, muitas universidades continuam a tentar resolver as situações através de planos de pagamento.