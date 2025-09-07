Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma estudante britânica de 23 anos foi condenada no Dubai a 25 anos de prisão, a pena máxima prevista, depois de ter sido encontrada na posse de 50 gramas de cocaína, avaliados em cerca de 2.500 euros.

A sentença, acompanhada de uma multa de 100 mil euros, foi proferida em julho, meses após a detenção ocorrida em outubro do ano passado.

Segundo a mãe, Danielle McKenna, a jovem Mia O’Brien teve apenas um dia de julgamento, conduzido em árabe, e só soube da sentença através do advogado. O tribunal não aceitou a versão de que não havia intenção de vender a droga.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Transferida para a Prisão Central do Dubai, descrita como uma das mais duras do país, Mia divide a cela com seis reclusos e dorme no chão.

“As condições são horrendas, tem de bater numa porta caso precise de alguma coisa”, contou a mãe ao Daily Mail.

Danielle McKenna assegura que a filha, estudante de Direito na Universidade de Liverpool, está inocente e foi vítima de “um erro grosseiro de justiça”. Segundo relatou, Mia viajou para os Emirados Árabes Unidos para visitar uma amiga e o namorado, e só ao chegar à casa deles terá sido confrontada com a droga. Ambos também foram julgados e condenados.

Em chamadas breves, Mia confessou à mãe sentir que “destruiu a sua vida” e chegou a suplicar: “Perdoa-me, não sou uma drogada e não fiz nada de errado.”

Danielle, que não duvida da inocência da filha, tenta agora angariar fundos para suportar as despesas legais. Criou inicialmente uma página no GoFundMe, mas a plataforma eliminou-a, alegando violação das regras que proíbem recolhas para pessoas condenadas.

“A ‘GoFundMe’ está a ser picuinhas com tudo”, escreveu no Facebook, anunciando que irá criar o seu próprio espaço de recolha de donativos.

A defesa já apresentou recurso e aguarda-se uma nova audiência nas próximas semanas.