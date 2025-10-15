Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Com sessões de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00, o espetáculo tem uma duração de 70 minutos e bilhetes a partir de 10 euros. As sessões de 19 e 21 de dezembro contarão com audiodescrição.
“Os gatos de Adília brincam com as suas baratas. As suas baratas sobrevivem à vilania da Gata Borralheira. Tal como sobreviveram as listas de telefone”, lê-se na sinopse do espetáculo, que mistura fragmentos da escrita de Adília Lopes com imagens do quotidiano e referências pop, como o aniversário de 40 anos do Super Mario.
“Adília brinca com as palavras, brinca com as ideias. Adília faz crochet, o crochet faz Adília e nisso se desata”, acrescenta o texto de apresentação, sugerindo uma abordagem lúdica e experimental, fiel ao espírito da autora.
“Estar em Casa” promete ser uma celebração da palavra e da imaginação, um tributo à poesia de Adília Lopes e à forma como ela transformou o banal em matéria de arte e emoção.
A encenação está a cargo de Ricardo Neves-Neves e a interpretação de Sílvia Filipe.
O espetáculo é uma produção do Teatro do Eléctrico, com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes, do Cineteatro Louletano / Câmara Municipal de Loulé e da Câmara Municipal de Lisboa.
Os bilhetes já estão há venda aqui e custam entre os 10 e 15 euros.
