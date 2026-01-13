Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, o chefe do Governo da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou: “Se tivermos de escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca, escolhemos a Dinamarca, a NATO e a União Europeia.” O líder da Gronelândia acrescentou que a ilha não será “ controlada nem governada por Washington”, cita o The Guardian.

“Estamos a enfrentar uma crise geopolítica. O nosso objetivo é o diálogo pacífico, com enfoque na cooperação, mas há algo que todos devem compreender: a Gronelândia não pertence aos Estados Unidos”, afirmou.

Para Jens-Frederik Nielsen, a questão ultrapassa a diplomacia e entra no campo do direito internacional. “Trata-se do nosso direito a termos o nosso próprio país. A Gronelândia não está à venda”, sublinhou.

As declarações antecedem uma reunião considerada decisiva em Washington, marcada para quarta-feira, entre o vice-presidente norte-americano, JD Vance, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca e da Gronelândia, Lars Løkke Rasmussen e Vivian Motzfeldt, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

