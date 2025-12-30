Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O serviço postal estatal da Dinamarca, PostNord, entregará a sua última carta esta terça-feira, pondo fim a uma atividade que durou 400 anos, conta a CNN. A decisão torna a Dinamarca o primeiro país a considerar a correspondência física economicamente inviável e desnecessária na era digital.

O declínio abrupto do correio nacional é uma história familiar em muitas partes do mundo ocidental, à medida que a comunicação digital se torna predominante. Entre 2000 e 2024, o serviço postal dinamarquês registou uma queda superior a 90% no envio de cartas, enquanto nos Estados Unidos a redução foi de 50% entre 2006 e 2024. O contacto entre pessoas migrou principalmente para mensagens no WhatsApp, chamadas de vídeo ou simples partilhas de memes, alterando também a forma como comunicamos e usamos a linguagem.

Desde junho, o PostNord tem retirado as 1.500 caixas de correio espalhadas pelo país. No dia 10 de dezembro, estas foram leiloadas para instituições de caridade, gerando grande interesse entre os dinamarqueses. Cada caixa foi vendida por 1.500 ou 2.000 coroas dinamarquesas, dependendo do estado de conservação.

A partir de agora, os cidadãos terão de depositar cartas em quiosques de lojas, sendo estas entregues por uma empresa privada, a DAO. O serviço de encomendas continuará ativo, dado o crescimento do comércio eletrónico.

De realçar que a Dinamarca é uma das nações mais digitais do mundo, com o setor público a operar por portais online, minimizando a correspondência física e tornando o país menos dependente do correio do que outros.

