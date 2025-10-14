Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"É um desafio ainda maior do que libertar as pessoas vivas. É um desafio enorme", disse o porta-voz do CICV, Christian Cardon, segundo a Reuters.

"Acredito que há claramente o risco de que isto demore muito mais tempo. O que estamos a dizer às partes é que esta deve ser a sua principal prioridade", revelou.

Cardon acrescentou ainda que este processo pode demorar dias ou semanas e que existe a possibilidade de nunca serem encontrados.

__

