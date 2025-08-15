O trânsito na EN14, interrompido desde a madrugada devido a um acidente na Maia, reabriu por volta das 09h50, segundo a Brigada de Trânsito do Porto.
O alerta foi dado às 04h36 e, pelas 10h30, encontravam-se no local seis operacionais apoiados por duas viaturas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O embate envolveu três veículos ligeiros — dois de passageiros e um de mercadorias — resultando em dois mortos e três feridos graves.
Fontes do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referem que a colisão frontal ocorreu depois de uma viatura invadir a faixa contrária, segundo a Agência Lusa no Notícias ao Minuto.
