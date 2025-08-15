O alerta foi dado às 04h36 e, pelas 10h30, encontravam-se no local seis operacionais apoiados por duas viaturas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O embate envolveu três veículos ligeiros — dois de passageiros e um de mercadorias — resultando em dois mortos e três feridos graves.

Fontes do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referem que a colisão frontal ocorreu depois de uma viatura invadir a faixa contrária, segundo a Agência Lusa no Notícias ao Minuto.