Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avançam os jornais espanhóis, a mulher substituía os relógios originais por falsificações, sem que Casillas se apercebesse do esquema.

De acordo com a mesma fonte, a queixa foi apresentada no dia 16 de outubro, e os suspeitos foram detidos a 21 de outubro, quando se preparavam para abandonar o país. As autoridades já recuperaram duas das cinco peças furtadas.

O marido da empregada, que trabalhava no serviço de vigilância do condomínio onde Casillas reside, também foi detido por envolvimento no caso.

A investigação continua em curso, uma vez que ainda não foi determinado o paradeiro dos três relógios restantes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.