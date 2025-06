Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova norma, destinada a proteger as crianças, não inclui terraços de cafés e restaurantes, e também não se aplica aos cigarro eletrónicos.

A medida, prometida pelo governo no fim de 2023 e anunciada no final de maio, vai ser adotada a partir de domingo, em particular nas praias "durante a época balnear", quando muitos turistas estrangeiros visitam o país.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Serão também afetadas as imediações de bibliotecas, instalações desportivas (estádios, piscinas...), estabelecimentos que recebem menores, onde será proibido fumar cigarros "num perímetro de pelo menos 10 metros", informou o Ministério da Saúde em comunicado.

Qualquer infração será punida com "uma multa fixa de 135 euros , que pode chegar até aos 750 euros", informou o ministério.

Em França, o tabagismo, que está em declínio, causa 75 mil mortes por ano e a exposição passiva ao fumo do tabaco provoca entre 3 mil a 5 mil mortes por ano, segundo dados oficiais.