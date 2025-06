Portugal continental prepara-se para enfrentar um dos episódios de calor mais intensos deste ano. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a subida acentuada da temperatura do ar, com valores máximos entre os 35 e os 40 ºC na maioria do território, podendo ultrapassar os 40 ºC em zonas da região Sul, no vale do Tejo e no vale do Douro.

Sete distritos do continente foram colocados em aviso vermelho pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre hoje e terça-feira, os restantes distritos estarão com avisos de laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça feira.

Os distritos em aviso vermelho são Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

O país está tambem em risco elevado de incêndio, estando proibidas fogueiras e utilização de máquinas agrícolas, assim como por eventuais tempestades secas com relâmpagos. É recomendado à população que beba muita água, use protetores solares e que escolha ambientes mais fescos.

A situação meteorológica é provocada pela ação combinada de um anticiclone sobre os Açores, que se estende até ao Golfo da Biscaia, e um vale depressionário oriundo do norte de África, responsável pelo transporte de massa de ar quente e seco.

Noites tropicais e risco extremo no interior

A temperatura mínima também será elevada, podendo não descer abaixo dos 25 ºC em locais como o litoral do Algarve e a região de Portalegre, o que configura noites tropicais com impacto direto no conforto térmico da população.

Face à gravidade da situação, o IPMA emitiu avisos vermelhos de tempo quente para o Alentejo, o vale do Tejo e a Beira Baixa, válidos pelo menos até ao final do dia 1 de julho. Já se encontram disponíveis os avisos meteorológicos atualizados e as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Instabilidade, poeiras e risco de incêndio

Apesar do tempo seco, prevê-se alguma instabilidade atmosférica nas regiões do interior, sobretudo na tarde de dia 29, com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoadas. O IPMA alerta ainda para a presença de poeiras em suspensão no Sul, que se poderão estender ao restante território nos dias seguintes, embora com concentrações geralmente baixas.

O calor extremo aumenta o perigo de incêndio rural, sendo possível acompanhar os níveis de risco através do mapa atualizado do IPMA: risco de incêndio rural.

Proteja-se do sol e do calor

Com o índice ultravioleta a atingir níveis muito elevados, a população deve evitar a exposição solar direta entre as 11h e as 17h, hidratar-se frequentemente e procurar locais frescos. Consulte aqui o índice UV para a sua região.