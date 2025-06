O incidente terá ocorrido no passado fim de semana, quando Jhaj foi detido pela polícia francesa dentro do parque temático, após o aluguer de uma área privada para um suposto casamento. O alerta foi dado pelos funcionários da Disneyland ao aperceberem-se de que a alegada “noiva” da cerimónia era, afinal, uma menina ucraniana de apenas nove anos, vestida com um traje tradicional de casamento, conta o The Guardian.

Jhaj foi maquilhado profissionalmente para alterar completamente o seu rosto, assumindo o papel de noivo na cerimónia encenada. O evento, que terá custado cerca de 130 mil euros, estava agendado para ocorrer entre as 5h e as 7h da manhã, antes da abertura habitual do parque ao público.

A cerimónia incluiu todos os elementos típicos de um casamento de luxo: uma orquestra, um enorme bolo de noiva e o emblemático castelo da Bela Adormecida como cenário. Mais de uma centena de figurantes franceses foram contratados, sob a premissa de estarem a participar num casamento real, quando, na realidade, se tratava de uma encenação privada com o objetivo de ser filmada.

O nome de Jhaj foi revelado pela BBC, que já anteriormente tinha conduzido investigações sobre o seu passado criminal. Em 2016, o britânico foi condenado por atividade sexual com duas menores de 15 anos no Reino Unido. A polícia britânica confirmou ainda que existia um mandado de captura por violação de uma ordem de prevenção de danos sexuais e incumprimento das obrigações de registo como agressor sexual.

A Procuradoria francesa sublinhou que a criança não sofreu qualquer tipo de violência, física ou sexual, e que não foi coagida a participar na encenação. A menor, de nacionalidade ucraniana, tinha chegado a França dois dias antes do evento.

Além das acusações de fraude e branqueamento, foi igualmente aberta uma investigação por suspeita de corrupção de menor. Neste âmbito, Jhaj foi formalmente designado como “testemunha assistida” – um estatuto legal francês que precede uma possível acusação formal.

A Disneyland Paris apresentou uma queixa legal, alegando ter sido enganada através da utilização de documentos falsificados, nomeadamente por um indivíduo que se fez passar por um cidadão letão para assinar o contrato de aluguer do espaço.

O parque temático é o mais visitado da Europa e disponibiliza a possibilidade de aluguer exclusivo para eventos privados fora do horário de funcionamento – uma prática dispendiosa, mas legal.