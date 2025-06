Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Parque Papa Francisco, na Bobadela, em Loures, é inaugurado sexta-feira, dia 27 de junho, com uma cerimónia que inclui a Bênção Solene, às 17h30, presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, com a presença do Cardeal D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ em 2023, aquando da realização da Jornada Mundial da Juventude", lê-se em comunicado enviado às redações.

O programa de inauguração conta com um "concerto com Tony Carreira, no dia 27, às 22h00, com entrada livre", e ainda com "o espetáculo 'Francisco, todos juntos na casa comum', uma performance multimédia da companhia Artelier? ART by TNR".

"No sábado, dia 28, as atividades continuam durante todo o dia com propostas para toda a família, com destaque para vários espetáculos musicais e desfile de marchas populares", é ainda explicado.

Sabe-se também que "o Parque Papa Francisco, instalado numa área de 35,6 hectares, é um novo espaço de lazer e convívio que, no futuro, terá zonas de restauração, parques infantis, parque canino, skate park, campos de padel e diversos equipamentos desportivos".

Esta inauguração marca também o primeiro momento das Festas de Loures 2025, que decorrem entre 23 e 27 de julho.