"Estamos no início do caminho. Temos que dar passos sólidos", disse José Luís Carneiro, no início do seu discurso, no último dia de eleições internas do Partido Socialista.

O novo líder do PS começou por agradecer aos militantes que contribuíram para "ajudar o PS a reerguer-se".

O candidato único afirmou que vai trabalhar "com todos", uma vez que descreve o PS como um "partido construtivo".

José Luís Carneiro deixou críticas àqueles que cedem à "política do espetáculo" e procuram o "vedetismo individual". Criticou também os "populistas" e os "conservadores e neoliberais que o fazem mais discretamente".

O novo secretário-geral do PS promete ser ponderado e define como prioridades a saúde, a habitação, os transportes e as condições de vida.

José Luís Carneiro anunciou, ainda, uma convenção para as autárquicas no final de agosto ou início de setembro.

Deixou um apelo para que os "“os grande partidos democráticos não se deixem dividir sobre os princípios basilares do Estado de Direito democrático”, e disse ainda que o Governo tem de mostrar "se vai tomar decisões a pensar no futuro ou se vai quedar-se pelo imediatismo e na instigação de divisões na sociedade”.

José Luís Carneiro garantiu que o PS "usará todos os instrumentos de fiscalização para se opor a medidas erradas, injustas e ineficazes”. Como exemplo, citou a oposição dos socialistas a estudantes terem de fazer empréstimos bancários para pagar estudos superiores.

Carlos César anunciou, este sábado, que cessou as funções como secretário-geral interino do PS, através de uma publicação no Facebook.

"Com a eleição de José Luís Carnerio, o PS inicia uma nova fase da sua existência de mais de meio século ao serviço de Portugal", escreveu na publicação.