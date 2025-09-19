Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As taxas foram eliminadas nas concessões Scut do Algarve (Via do Infante), Interior Norte, Beiras Litoral e Alta, Norte Litoral (entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque) e nas subconcessões Transmontana, Pinhal Interior, Túnel do Marão e A23 entre Torres Novas e Abrantes. Apesar das borlas em várias das antigas Scut, estas concessões do Estado geridas pela IP continuam a ser as que geram mais receita para a empresa.

A queda das receitas das portagens acontece no mesmo mesmo período em que o tráfego médio diário acelerou 5,9% nas autoestradas sob a gestão da IP, com destaque para o crescimento de 13,5% registado nas subconcessões. No entanto, as perdas de receita estão para já aquém das estimativas feitas há um ano, onde se admitia que a medida custasse 150 milhões de euros por ano.

Esta evolução resulta da entrada em vigor no início do ano da lei aprovada pelo PS e pelo Chega, contra a vontade do Governo, que eliminou a cobrança de portagens.

