No próximo domingo haverá um eclipse total da Lua, mas em Portugal será difícil observá-lo.

Filipe Pires, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, explicou que, durante o eclipse, a Terra ficará entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz que habitualmente ilumina o satélite natural, diz a Lusa no Notícias ao Minuto.

Quando surgir no céu português, a Lua deverá estar mais escura e com uma tonalidade avermelhada, fenómeno a que se costuma chamar "Lua de Sangue".

Para acompanhar o eclipse será necessário ter uma visão totalmente desimpedida do horizonte, algo possível sobretudo no Algarve e em zonas altas do interior.

Segundo o investigador, o eclipse começará a ser visível por volta das 20h00, com a Lua já parcialmente encoberta, e prolongar-se-á até perto das 21h00.

O fenómeno, que ocorre aproximadamente de seis em seis meses, poderá ser visto de forma parcial por cerca de 88% da população mundial e na totalidade por 77%, o equivalente a mais de 6,2 mil milhões de pessoas.