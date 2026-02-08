Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As eleições foram convocadas pelo presidente regional e líder do Partido Popular (PP) em Aragão, Jorge Azcón, depois do impasse político que levou à queda do governo de coligação entre o PP e o partido de extrema-direita Vox, em 2024.

A aliança formada em 2023 rompeu-se quando o Vox deixou o executivo e o PP em minoria, bloqueando assim a aprovação do orçamento para 2026.

Esta jogada política espelha o que aconteceu noutras regiões espanholas, como em Extremadura, onde também se realizaram eleições antecipadas recentemente — a ideia dos líderes do PP foi testar agora o apoio dos eleitores antes de outras eleições regionais importantes em Espanha.

Apesar de ficar à frente nas votações, o PP raramente consegue maioria absoluta sozinho em Aragão — precisa de apoios parlamentares para governar.

O Vox tem vindo a crescer consistentemente nas sondagens, o que pode dar ao partido um papel central no próximo governo, caso o PP venha a precisar de apoio parlamentar.

O PSOE (partido socialista espanhol), tradicionalmente forte na região, enfrenta tem vindo a perder apoio e pode registar um dos piores resultados da sua história em Aragão, o que reflecte um desgaste face às políticas nacionais e questões socio-económicas que preocupam os eleitores, como a saúde, o custo de vida ou a habitação.

Forças como o Podemos, a Izquierda Unida ou a Chunta Aragonesista estão divididas, o que enfraquece o bloco da esquerda e pode favorecer formações maiores à direita.

Desde 1983, nenhum partido conseguiu governar sozinho em Aragão — o sistema multipartidário e a relevância das forças regionais tornaram sempre necessários acordos pós-eleitorais.

Até às 18h00, a participação dos eleitores era de 56%, um pouco acima da registada até à mesma hora em 2023. A população de Aragão escolheu hoje aqueles que serão os 67 deputados do parlamento da comunidade autónoma.

