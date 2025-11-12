Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O 24notícias apurou junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa que a estrada está cortada em ambos os sentidos para permitir a colocação dos separadores centrais que se moveram devido ao impacto da colisão. A fonte do regimento afirma ainda não existir previsão de quando a circulação estará normalizada.

O alerta para o acidente foi dado às 13h27. Do acidente resultaram dois feridos, que foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria.

De acordo com a página do Serviço Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 16h35 estavam no local 12 operacionais, apoiados por quatro veículos, afirma a Lusa.

