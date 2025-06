Pelo menos 33 palestinianos foram hoje mortos em ataques do exército israelita na Faixa de Gaza, segundo os ministérios da Defesa Civil e da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas, com o número de pessoas mortas a atingir 56.000.

Segundo as fontes daqueles dois ministérios, citadas pela agência EFE, sete pessoas foram mortas a tiro pelas forças israelitas perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária na cidade de Rafah, no sul de Gaza, gerido pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF). Desde 27 de maio, quando este novo modelo de distribuição de ajuda começou a funcionar, obrigando os habitantes de Gaza a percorrer quilómetros para tentar obter alimentos e a atravessar zonas de combate, mais de 400 palestinianos foram mortos em ataques perto destes pontos, segundo o Ministério da Saúde. As agências da ONU e as organizações humanitárias descreveram o mecanismo como “uma armadilha mortal” para uma população civil faminta e exigiram que Israel abrisse os postos fronteiriços e permitisse a entrada maciça de ajuda. Também no sul do enclave palestiniano, na zona em torno de Khan Younis, mais de 15 pessoas foram hoje mortas por ataques israelitas. No centro da Faixa da Gaza, os ataques aéreos atingiram os campos de Nuseirat e Bureij, matando duas pessoas, assim como a zona de Zawayda, matando mais cinco, incluindo três menores. Quatro outros habitantes de Gaza foram mortos em ataques contra a cidade de Gaza, incluindo uma criança. O Ministério da Saúde de Gaza informou hoje que o número de mortos da ofensiva israelita ascendia, até sábado, a 55.959, enquanto os feridos tinham subido para 131.242 desde o início da guerra, a 7 de outubro de 2023. A guerra eclodiu em Gaza após um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.