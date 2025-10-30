Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no Diário da República", pode ler-se no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha indicado, em setembro, a vontade de marcar as presidenciais para 18 de janeiro, para evitar que o prazo para a formalização de candidaturas fosse coincidente com o Natal ou que uma potencial segunda volta acontecesse no Carnaval.

Com a data agora confirmada, uma eventual segunda volta vai acontecer a 8 de fevereiro.

De recordar que as candidaturas podem ser apresentadas até "trinta dias antes da data prevista para a eleição" por "cidadãos eleitores portugueses de origem" e "maiores de 35 anos", sendo propostas por "um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil cidadãos eleitores".

