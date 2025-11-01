Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à RTP, Durão Barroso recordou os anos em que trabalhou com Marques Mendes, tanto durante os governos de Cavaco Silva como no Executivo que liderou entre 2002 e 2004, antes de partir para a Comissão Europeia. “Foi um ministro competente e leal, e isso é muito importante”, afirmou, elogiando o caráter e o desempenho do antigo colega de governo.

Segundo o ex-presidente da Comissão Europeia, Marques Mendes personifica o papel moderador e agregador que deve definir a função presidencial. “É alguém com experiência, com sabedoria política, que sabe procurar equilíbrios e fazer consensos. Alguém que não reserva surpresas nem tem tendências para extremismos”, acrescentou.

Sem referir nomes, Durão Barroso deixou críticas veladas a outros candidatos já na corrida às presidenciais. “Para ser Presidente da República, convém pelo menos ter passado pelo Governo, ter liderado um partido político, conhecer o Parlamento e as forças políticas”, disse, frisando que Marques Mendes reúne todas essas condições.

O antigo governante destacou ainda que “os portugueses não querem extremismos, sobretudo não na Presidência da República”, defendendo que o país precisa de estabilidade e previsibilidade política. “Procuram alguém que não seja um salto no escuro”, afirmou, numa referência implícita a candidaturas como as de André Ventura ou Gouveia e Melo.

“Portugal precisa de alguém que conheça bem as instituições e saiba unir o país. E Marques Mendes tem essas qualidades”, concluiu Durão Barroso.

O apoio do antigo primeiro-ministro junta-se ao de Pedro Mota Soares, ex-ministro do CDS-PP, que também declarou recentemente o seu apoio ao antigo líder social-democrata.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.