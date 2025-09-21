Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois jornais britânicos publicaram este domingo um e-mail alegadamente enviado pela duquesa de York, Sarah Ferguson, ao pedófilo Jeffrey Epstein, chamando-lhe "amigo supremo", apesar da sua condenação por crimes sexuais.

Um porta-voz da duquesa, ex-mulher do príncipe André, duque de York, e também alegadamente envolvido neste caso, disse que o e-mail era para se opor à ameaça de Epstein de a processar por difamação.

Numa entrevista em 2011, a duquesa disse que o seu envolvimento com Epstein tinha sido um "gigantesco erro de julgamento".

Na altura, a duquesa prometeu ainda que nunca mais teria qualquer relação com Epstein, dizendo: "Abomino a pedofilia e qualquer abuso sexual de crianças."

"Não posso afirmar com mais veemência que sei que foi cometido um terrível erro de julgamento por eu ter tido qualquer envolvimento com Jeffrey Epstein. O que ele fez foi errado e pelo qual foi justamente preso", disse.

Epstein tinha sido detido três anos antes por solicitar a prostituição de uma menor.

