Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Agora, a justiça norte-americana recusou o pedido de Nuno Lopes para ser julgado por via sumária. Em comunicado, o ator nega todas as acusações e revela que lhe foi proposto um acordo confidencial.

"Sou moralmente e eticamente incapaz de cometer os atos de que me acusam. Jamais drogaria alguém e jamais me aproveitaria de uma pessoa incapacitada, quer por excesso de álcool ou por influência de quaisquer outras substâncias. Nem hoje nem há 17 anos", afirma.

A mulher alega que, recém-saída da faculdade, estava a participar na festa de estreia de uma amiga quando conheceu Nuno Lopes e que este lhe terá alterado a bebida. A atriz recorda que o corpo foi ficando estranhamente pesado e que ficou inconsciente, tendo sido levada para o apartamento de Nuno Lopes contra a sua vontade. Na acusação, A.M Lukas refere que se lembra de acordar, perceber que tinha sido violada e de o ator lhe ter chamado um táxi.

A.M Lukas detalha na acusação o alegado abuso. Reportando-se às "poucas e horríveis recordações fragmentadas dessa noite e das primeiras horas da manhã", A.M. Lukas relatou lembrar-se de Nuno Lopes lhe "segurar as pernas moles" e de a violar, detalhando as várias formas como o fez, enquanto ela entrava e saía de estados de consciência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.