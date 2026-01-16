Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Maria Luís Gameiro está longe de qualquer tipo de pressão pela classificação, sendo que assim a estratégia passa por evitar riscos desnecessários, rodar a um ritmo confortável.

Hoje, na etapa 12, Gameiro explicou, em comunicado, que "podia-nos ter corrido francamente melhor, mas a verdade é que já não estamos nada preocupadas com isso. Viemos basicamente a divertir-nos e a tentar desfrutar um pouco. Ainda assim, foi uma etapa em que conseguimos uma performance interessante".

Mesmo assim, os furos têm sido uma constante nesta edição do Rally Dakar, algo a que a dupla do Mini da X-Raid também não foi imune: "tivemos um furo, perdemos aí uns quatro ou cinco minutos, mas fez parte. Já só falta uma etapa e sabemos bem que uma etapa, por mais curta que seja, pode pôr tudo em causa. O que aconteceu hoje ao Nani Roma (problemas na suspensão que quase o impediam de cumprir a ligação até ao bivouac), a 500 metros da meta, é a prova de que o Dakar é mesmo até ao fim. Só conta quando se corta a meta no último dia, na última etapa", afirmou a piloto portuguesa.

Amanhã termina a 48.ª edição do Rally Dakar. Com o pelotão já de regresso a Yanbu, serão 105 quilómetros cronometrados, numa especial relativamente curta.

Depois, virá o momento por que todos esperam: cruzar a linha de chegada, subir ao pódio final.

