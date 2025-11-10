Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar da segurança da instalação, os voos no aeroporto de Liège foram suspensos temporariamente, marcando a quarta interrupção em pouco mais de uma semana. Nos dias 4, 6 e 7 de novembro, já tinham sido registadas suspensões de voos na capital, Bruxelas.

O porta-voz da Engie explicou que, “do incidente não resultou qualquer impacto”, mas salientou a necessidade de uma resposta rápida às incursões no espaço aéreo.

O fenómeno dos drones junto a instalações sensíveis tem sido recorrente nas últimas semanas, e as autoridades belgas estão a preparar um plano de resposta acelerada. Entretanto, o exército recebeu instruções para abater os drones, se possível de forma segura e sem causar danos colaterais.

O incidente volta a colocar em destaque os desafios de segurança aérea e proteção de infraestruturas críticas, enquanto o país procura medidas para impedir novas incursões.

