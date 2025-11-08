Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado por volta das 9h40, refere a Rádio Renascença.

Segundo a GNR, dois suspeitos armados com uma arma branca entraram no estabelecimento e agrediram o proprietário, provocando-lhe ferimentos fatais. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local, e ainda não se sabe se conseguiram concretizar o roubo. A investigação do caso está a cargo da Polícia Judiciária.

No local estiveram nove operacionais das forças de socorro, incluindo elementos da GNR, Bombeiros de Arraiolos e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por quatro viaturas, para assistência e recolha de indícios.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.