O encontro entre os dois líderes será no resort de Turnberry. A visita decorre sob forte vigilância policial, com centenas de agentes no local, patrulhamento aéreo e controlo da zona costeira.

Até ao momento, não houve registo de protestos no exterior do resort, avança a Reuters.

Keir Starmer chega à Escócia vindo da Suíça, onde acompanhou a vitória da seleção inglesa na final do campeonato europeu de futebol feminino, no domingo.

A crise humanitária em Gaza, que se tem agravado nas últimas semanas, deverá dominar parte do encontro. Na sexta-feira, o primeiro-ministro britânico reiterou que o reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido só ocorrerá no âmbito de um acordo de paz negociado.

Além do Médio Oriente, os dois líderes deverão abordar também a situação na Ucrânia e o acordo comercial entre os EUA e a UE.