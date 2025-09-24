Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o que revelaram alguns médicos à BBC, o novo tratamento é um tipo de terapia genética administrada durante 12 a 18 horas de uma delicada cirurgia cerebral.

"Uma equipa de investigação emocionada chorou ao descrever como os dados mostram que a doença foi retardada em 75% nos doentes. Isto significa que o declínio que normalmente se esperaria num ano demoraria quatro anos após o tratamento, proporcionando aos doentes décadas de boa qualidade de vida", disse a professora Sarah Tabrizi à BBC News.

Os primeiros sintomas da doença de Huntington tendem a surgir na casa dos 30 ou 40 anos e são normalmente fatais em duas décadas, mas com este tratamento abre-se a possibilidade de que um tratamento precoce possa impedir o aparecimento dos sintomas.

"Nunca, nem nos nossos sonhos mais loucos, esperaríamos uma redução de 75% na progressão clínica", disse a professora Tabrizi, diretora do Centro de Doenças de Huntington da University College London.

"Nenhum dos doentes tratados foi identificado, mas um deles estava reformado por motivos médicos e regressou ao trabalho. Outros participantes do estudo ainda andam a pé, apesar da expectativa de que vão precisar de cadeira de rodas", lê-se no artigo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.