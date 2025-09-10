Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma coleção de mensagens e imagens reunidas para o 50.º aniversário de Jeffrey Epstein, divulgada recentemente por um comité do Congresso dos EUA, está a reacender questões sobre as ligações e a influência do milionário condenado por abuso sexual. O conteúdo, citado pela BBC, inclui desenhos obscenos, cartas de figuras públicas e referências a comportamentos sexuais impróprios.

O livro de 238 páginas inclui mensagens de cerca de 50 amigos e conhecidos, algumas com conteúdo sexual explícito e desenhos sugerindo envolvimento com jovens mulheres.

Trump é mencionado duas vezes: uma carta alegadamente assinada por Donald Trump e uma imagem com um cheque fictício de $22.500 remetem o ex-presidente para a narrativa, embora este negue qualquer ligação, chamando os documentos de falsos.

As mensagens sugerem ainda que Epstein e Maxwell poderão ter-se conhecido antes do que foi declarado por ela às autoridades, lançando dúvidas sobre a cronologia oficial da sua ligação.

Apesar de notas de figuras como Les Wexner e Leon Black, o verdadeiro percurso do enriquecimento de Epstein continua por esclarecer.

Figuras como Bill Clinton, Peter Mandelson, Alan Dershowitz e outros aparecem mencionados, embora sem indicações de envolvimento em crimes.

Algumas mensagens escritas por ex-assistentes revelam a extensão da rede de Epstein, incluindo viagens, encontros com figuras de topo e alegadas visitas a locais como o Palácio de Buckingham.

A BBC sublinha que, embora muitos nomes surjam nestes documentos, isso não implica envolvimento direto em crimes, sendo vários dos citados já conhecidos por terem rompido laços com Epstein antes da sua morte.