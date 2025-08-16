Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a GNR, confirma o "decréscimo nos últimos anos" no abandono e nos maus tratos a animais, destacando que em análise às ocorrências registadas pela guarda, o "tipo de animais mais abandonados são canídeos e felídeos", principalmente na "época de verão, com alguns casos na época natalícia".

Ainda relativamente a estes dados, os distritos onde a GNR verifica um maior número de crimes de abandono e maus tratos de animal de companhia, entre 2022 e 2025*, são os distritos de: Setúbal, Porto, Braga, Faro e Lisboa.

No que diz respeito ao número de pessoas detidas pela prática destes crimes, entre 2022 e 2025 (dados provisórios até 31 de julho de 2025), a GNR conseguiu deter oito pessoas e identificar 755 suspeitos pela prática dos crimes de abandono e maus tratos de animal de companhia.

2022 Maus tratos 704 Abandono 491 2023 Maus tratos 626 Abandono 384 2024 Maus tratos 572 Abandono 380 2025* Maus tratos 347 Abandono 214

Assim sendo, a GNR deixa o apelo: "a adoção implica um compromisso de responsabilidade e de cuidados permanentes aos animais" e o consequente abandono ou maus tratos são "crimes puníveis por lei".

Por fim, a força militar informa da sua total "disponibilidade para a receção de quaisquer contributos nesta área, os quais poderão ser efetuados através da linha SOS Ambiente e Território n.º 808 200 520, da denúncia on-line no seu site, em Serviços/SOS Ambiente, ou no correio eletrónico: sepna@gnr.pt".