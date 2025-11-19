Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, o tempo nos Açores será marcado por céu muito nublado com algumas abertas em todos os grupos. No Grupo Ocidental o vento soprará de nordeste, fraco a moderado, rodando para leste à noite. No Grupo Central e no Grupo Oriental haverá aguaceiros fracos sobretudo de madrugada e de manhã; o vento será de norte, moderado a fresco, com rajadas que podem atingir 50 km/h no Grupo Central e até 70 km/h no Grupo Oriental, onde se tornará mais forte ao longo do dia. O estado do mar variará entre mar cavado e, no Grupo Oriental, mar que se tornará grosso, com ondas que podem atingir 2 a 3 metros. As temperaturas oscilarão entre mínimas de 14 a 15°C e máximas entre 18 e 20°C.

No Continente, o dia começará com neblina ou nevoeiro matinal e possibilidade de geada no interior, seguido de um acentuado arrefecimento noturno. O céu estará muito nublado de manhã, tornando-se pouco nublado a partir da tarde. O vento soprará do quadrante norte, geralmente fraco a moderado, mas por vezes forte na faixa costeira a norte do cabo da Roca e nas terras altas. Em Lisboa, o céu limpará ao final da tarde e o vento poderá ser forte junto ao Cabo Raso. No Porto, o céu tornará a abrir ainda durante a manhã, mas o vento aumentará na faixa costeira durante a tarde. As temperaturas descerão ligeiramente.

Na Madeira, prevê-se céu muito nublado e aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte e nas terras altas durante a tarde. O vento será fraco de norte ou nordeste, rodando para leste/nordeste ao longo do dia. No Funchal mantém-se a nebulosidade e a possibilidade de aguaceiros fracos. Haverá uma pequena descida das temperaturas. O mar apresentará ondas de norte/noroeste entre 1,5 e 2 metros na costa norte e ondas de sudoeste de cerca de 1 metro na costa sul, com a água a rondar os 22 a 23°C.