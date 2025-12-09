Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
No Norte e Centro, o céu vai apresentar-se muito nublado, com chuva forte no Minho e Douro Litoral logo desde a manhã, estendendo-se depois às restantes zonas. A partir do meio da tarde, o litoral deverá passar a um regime de aguaceiros fracos. O vento sopra inicialmente do quadrante sul, podendo atingir rajadas até 80 km/h no litoral e 90 km/h nas terras altas, rodando para noroeste e enfraquecendo ao longo da tarde. Prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima.
No Sul, o céu estará igualmente muito nublado — com predominância de nuvens altas até ao meio da manhã — e a chuva, por vezes forte, deverá chegar durante a tarde. O vento será fraco a moderado, tornando-se mais intenso na faixa costeira ocidental e nas terras altas, antes de rodar para norte/noroeste no final do dia.
Na Grande Lisboa, a chuva forte deverá começar a meio da manhã, enfraquecendo para aguaceiros pouco frequentes ao final da tarde. O vento poderá atingir rajadas até 70 km/h, sobretudo na faixa costeira, antes de rodar para noroeste.
Já na Grande Porto, a chuva forte deverá ocorrer entre o início da manhã e o meio da tarde, passando posteriormente a aguaceiros fracos. O vento poderá chegar aos 80 km/h na zona costeira, tornando-se mais fraco a partir da tarde.
O estado do mar na costa ocidental será particularmente agitado, com ondas de 4 a 5 metros, podendo chegar aos 5,5 metros a norte da foz do Douro até meio da tarde. A temperatura da água rondará os 15ºC a 16°C. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, diminuindo para menos de 1 metro no sotavento durante a manhã, com a água a atingir 16ºC a 18°C.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários