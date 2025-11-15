Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O alerta foi inicialmente lançado por ULS da região do Grande Porto e divulgado pela RTP este sábado, mas a situação já se estende a outras zonas. Apesar de quase 75% dos idosos deste grupo etário terem recebido a dose reforçada — com proteção quatro vezes superior à da vacina comum — ainda falta vacinar cerca de 25%.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), foram adquiridas este ano cerca de 358 mil doses, mais do que no ano anterior, tendo como base as necessidades apresentadas pelas 39 ULS. Apesar disso, o stock revelou-se insuficiente.

A DGS reconhece estar preocupada com a situação e admitiu que ainda existem vacinas nas unidades que não esgotaram o fornecimento. Por isso, apelou a uma redistribuição urgente entre as ULS, pedindo cooperação para garantir que todas conseguem completar a vacinação dos mais idosos.

Enquanto a reposição central não chega, a DGS informou as unidades de que poderão recorrer a compras diretas, desde que autorizadas pela Direção Executiva do SNS — uma solução que algumas ULS afirmam deixá-las praticamente “entregues à sorte”.

Caso a situação se prolongue, a vacina da gripe convencional pode vir a ser usada como alternativa para completar a imunização dos idosos que ainda aguardam.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.